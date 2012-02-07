Ткаченко Александр Антонович
Место рожденияРоссия, Омская область, Калачинский район, деревня Некрасовка
Дата рождения25.01.1904
Дата смерти09.10.1977
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1904
Отец: Ткаченко Антон Яковлевич
Мать: Ткаченко Най
Россия, Омская область, Калачинский район, деревня Некрасовка
Рождение ребёнка
20.07.1934
Сын: Ткаченко Александр Александрович
Мать ребёнка: Ткаченко Анастасия Федоровна
Россия, Кемеровская область, Кемеровский район, село Райки.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.10.1977
РСФСР, Кемеровская область, Кемеровский район, поселок Привольный