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Ткаченко Александр Антонович

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Место рождения

Россия, Омская область, Калачинский район, деревня Некрасовка

Дата рождения

25.01.1904

Дата смерти

09.10.1977

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1904

Отец: Ткаченко Антон Яковлевич

Мать: Ткаченко Най

Россия, Омская область, Калачинский район, деревня Некрасовка
Рождение ребёнка
20.07.1934

Сын: Ткаченко Александр Александрович

Мать ребёнка: Ткаченко Анастасия Федоровна

Россия, Кемеровская область, Кемеровский район, село Райки.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткаченко Анастасия Федоровна

Смерть
09.10.1977
РСФСР, Кемеровская область, Кемеровский район, поселок Привольный
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