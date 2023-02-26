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Канаев Андрей Петров

Место рождения

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1862

Отец: Канаев Пётр

Мать: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1882

Сын: Канаев Сергей Андреев

Мать ребёнка: Канаева Аксинья Михайлова

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1887

Сын: Канаев Павел Андреев

Мать ребёнка: Канаева Аксинья Михайлова

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1889

Сын: Канаев Григорий Андреев

Мать ребёнка: Канаева Аксинья Михайлова

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1898

Сын: Канаев Александр Андреев

Мать ребёнка: Канаева Аксинья Михайлова

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1901

Сын: Канаев Илья Андреев

Мать ребёнка: Канаева Аксинья Михайлова

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1902

Сын: Канаев Илья мл.

Мать ребёнка: Канаева Аксинья Михайлова

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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