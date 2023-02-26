Канаев Андрей Петров
Место рожденияс.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1862
Отец: Канаев Пётр
Мать: ?
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Канаева Аксинья Михайлова
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1887
Сын: Канаев Павел Андреев
Мать ребёнка: Канаева Аксинья Михайлова
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Канаева Аксинья Михайлова
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1898
Мать ребёнка: Канаева Аксинья Михайлова
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
17.07.1901
Сын: Канаев Илья Андреев
Мать ребёнка: Канаева Аксинья Михайлова
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1902
Сын: Канаев Илья мл.
Мать ребёнка: Канаева Аксинья Михайлова
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно