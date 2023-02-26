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Канаев Иван Петров

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Место рождения

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866

Отец: Канаев Пётр

Мать: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1885

Сын: Канаев Иван Иванов

Мать ребёнка: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1886

Дочь: Ефимия Иванова

Мать ребёнка: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1891

Сын: Канаев Михаил Иванов

Мать ребёнка: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1896

Сын: Канаев Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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