Канаев Иван Петров
Место рожденияс.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866
Отец: Канаев Пётр
Мать: ?
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1885
Сын: Канаев Иван Иванов
Мать ребёнка: ?
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1886
Дочь: Ефимия Иванова
Мать ребёнка: ?
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1891
Сын: Канаев Михаил Иванов
Мать ребёнка: ?
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1896
Мать ребёнка: ?
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно