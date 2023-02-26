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Канаев Сергей Андреев

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Место рождения

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Канаев Андрей Петров

Мать: Канаева Аксинья Михайлова

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
22.10.1901

Жена: Канаева Параскева Данилова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1905

Дочь: Ольга Сергеева

Мать ребёнка: Канаева Параскева Данилова

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1915

Дочь: Евдокия Сергеева

Мать ребёнка: Канаева Параскева Данилова

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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