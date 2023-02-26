Канаев Сергей Андреев
Место рожденияс.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Канаев Андрей Петров
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
22.10.1901
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1905
Дочь: Ольга Сергеева
Мать ребёнка: Канаева Параскева Данилова
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1915
Дочь: Евдокия Сергеева
Мать ребёнка: Канаева Параскева Данилова
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно