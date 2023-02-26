Канаев Григорий Андреев
Место рожденияс.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Канаев Андрей Петров
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
08.11.1910
Жена: Ксения Игнатьева
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1916
Мать ребёнка: Ксения Игнатьева
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно