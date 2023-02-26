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Канаев Григорий Андреев

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Место рождения

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Канаев Андрей Петров

Мать: Канаева Аксинья Михайлова

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
08.11.1910

Жена: Ксения Игнатьева

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.04.1916

Сын: Канаев Василий Григорьев

Мать ребёнка: Ксения Игнатьева

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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