Богачев Владимир Васильевич
Место рожденияс. Алексеевка Аркадакский район Саратовской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
с. Алексеевка Аркадакский район Саратовской обл.
с. Алексеевка Аркадакский район Саратовской обл.
Бракосочетание
25.12.1959
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно