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Богачев Владимир Васильевич

Место рождения

с. Алексеевка Аркадакский район Саратовской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ладонкин Василий Кондратьевич

Мать: Ладонкина (богачева) Мария Яковлевна

с. Алексеевка Аркадакский район Саратовской обл.
с. Алексеевка Аркадакский район Саратовской обл.
Бракосочетание
25.12.1959

Жена: скрыто настройками приватности

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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