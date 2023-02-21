Ладонкин Василий Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богачев Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Ладонкина (богачева) Мария Яковлевна
с. Алексеевка Аркадакский район Саратовской обл.
с. Алексеевка Аркадакский район Саратовской обл.
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Убит в бою во время Великой Отечественной войны
Похороны
Неизвестно
Белорусская ССР, Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, Приборский с/с, к/з Чирвоная Зорка
Белорусская ССР, Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, Приборский с/с, к/з Чирвоная Зорка