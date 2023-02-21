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Ладонкин Василий Кондратьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ладонкина (богачева) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богачев Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Ладонкина (богачева) Мария Яковлевна

с. Алексеевка Аркадакский район Саратовской обл.
с. Алексеевка Аркадакский район Саратовской обл.
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Убит в бою во время Великой Отечественной войны
Похороны
Неизвестно
Белорусская ССР, Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, Приборский с/с, к/з Чирвоная Зорка
Белорусская ССР, Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, Приборский с/с, к/з Чирвоная Зорка
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