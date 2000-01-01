Ладонкина (Богачева) (Субботина) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богачев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Ладонкин Василий Кондратьевич
с. Алексеевка Аркадакский район Саратовской обл.
с. Алексеевка Аркадакский район Саратовской обл.
Смерть
1986
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Саратовская область
Саратовская область