Ладонкина (Богачева) (Субботина) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладонкина (Богачева) (Субботина) Мария Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ладонкин Василий Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богачев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Ладонкин Василий Кондратьевич

с. Алексеевка Аркадакский район Саратовской обл.
с. Алексеевка Аркадакский район Саратовской обл.
Смерть
1986
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Саратовская область
Саратовская область
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