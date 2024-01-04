Чекалова (Щипакина) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалова (Щипакина) Ульяна

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.12.1837

Дата смерти

05.12.1907

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1837

Отец: Щипакинъ Федоръ

Мать: Щипакина Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.01.1857

Муж: Чекаловъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.11.1860

Сын: Чекаловъ Григорий

Отец ребёнка: Чекаловъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.04.1862

Сын: Чекаловъ Василий

Отец ребёнка: Чекаловъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.11.1864

Дочь: Чекалова Екатерина

Отец ребёнка: Чекаловъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1867

Сын: Чекаловъ Федоръ

Отец ребёнка: Чекаловъ Матвей

Урагайский участокъ
Рождение ребёнка
20.10.1869

Дочь: Сухова Анастасія

Отец ребёнка: Чекаловъ Матвей

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.08.1872

Сын: Чекаловъ Иванъ

Отец ребёнка: Чекаловъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1875

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Чекаловъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Долматова Евдокия

Отец ребёнка: Чекаловъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекаловъ Степанъ

Отец ребёнка: Чекаловъ Матвей

Смерть
05.12.1907
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ старческой слабости
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