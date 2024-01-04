Чекалова (Щипакина) Ульяна
Место рождения
Дата рождения12.12.1837
Дата смерти05.12.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1837
Отец: Щипакинъ Федоръ
Мать: Щипакина Матрена
Бракосочетание
28.01.1857
Муж: Чекаловъ Матвей
Рождение ребёнка
18.11.1860
Сын: Чекаловъ Григорий
Отец ребёнка: Чекаловъ Матвей
Рождение ребёнка
07.04.1862
Сын: Чекаловъ Василий
Отец ребёнка: Чекаловъ Матвей
Рождение ребёнка
16.11.1864
Дочь: Чекалова Екатерина
Отец ребёнка: Чекаловъ Матвей
Рождение ребёнка
03.02.1867
Сын: Чекаловъ Федоръ
Отец ребёнка: Чекаловъ Матвей
Урагайский участокъ
Рождение ребёнка
20.10.1869
Дочь: Сухова Анастасія
Отец ребёнка: Чекаловъ Матвей
Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.08.1872
Сын: Чекаловъ Иванъ
Отец ребёнка: Чекаловъ Матвей
Рождение ребёнка
26.05.1875
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Чекаловъ Матвей
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Долматова Евдокия
Отец ребёнка: Чекаловъ Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекаловъ Степанъ
Отец ребёнка: Чекаловъ Матвей
Смерть
05.12.1907
Причина смерти: Отъ старческой слабости