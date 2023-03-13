Долматова (Чекалова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долматова (Чекалова) Евдокия

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1878

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Чекаловъ Матвей

Мать: Чекалова (Щипакина) Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.11.1895

Муж: Долматовъ Алексѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.12.1896

Сын: Долматовъ Константинъ

Отец ребёнка: Долматовъ Алексѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1899

Дочь: Долматова Ольга

Отец ребёнка: Долматовъ Алексѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.04.1903

Дочь: Долматова Федосья

Отец ребёнка: Долматовъ Алексѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1904

Сын: Долматовъ Павелъ

Отец ребёнка: Долматовъ Алексѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1906

Дочь: Долматова Анна

Отец ребёнка: Долматовъ Алексѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.09.1907

Дочь: Долматова Надежда

Отец ребёнка: Долматовъ Алексѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.02.1909

Дочь: (Долматова) Евдокия

Отец ребёнка: Долматовъ Алексѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.03.1912

Сын: Долматовъ Ефимъ

Отец ребёнка: Долматовъ Алексѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.07.1915

Сын: Долматовъ Павелъ

Отец ребёнка: Долматовъ Алексѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.02.1918

Дочь: (Долматова) Клавдия

Отец ребёнка: Долматовъ Алексѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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