Долматова (Чекалова) Евдокия
Место рождения
Дата рождения1878
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Чекаловъ Матвей
Бракосочетание
03.11.1895
Муж: Долматовъ Алексѣй
Рождение ребёнка
21.12.1896
Отец ребёнка: Долматовъ Алексѣй
Рождение ребёнка
02.07.1899
Дочь: Долматова Ольга
Отец ребёнка: Долматовъ Алексѣй
Рождение ребёнка
04.04.1903
Дочь: Долматова Федосья
Отец ребёнка: Долматовъ Алексѣй
Рождение ребёнка
01.07.1904
Сын: Долматовъ Павелъ
Отец ребёнка: Долматовъ Алексѣй
Рождение ребёнка
03.02.1906
Дочь: Долматова Анна
Отец ребёнка: Долматовъ Алексѣй
Рождение ребёнка
06.09.1907
Дочь: Долматова Надежда
Отец ребёнка: Долматовъ Алексѣй
Рождение ребёнка
24.02.1909
Дочь: (Долматова) Евдокия
Отец ребёнка: Долматовъ Алексѣй
Рождение ребёнка
31.03.1912
Сын: Долматовъ Ефимъ
Отец ребёнка: Долматовъ Алексѣй
Рождение ребёнка
06.07.1915
Сын: Долматовъ Павелъ
Отец ребёнка: Долматовъ Алексѣй
Рождение ребёнка
23.02.1918
Дочь: (Долматова) Клавдия
Отец ребёнка: Долматовъ Алексѣй