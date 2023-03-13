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Щипакина Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Фома

Мать: Авдотья

Рождение ребёнка
1829

Сын: Щипакинъ Алексей

Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1835

Сын: Щипакинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.12.1837

Дочь: Чекалова Ульяна

Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.03.1840

Дочь: Юрина Марья

Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.06.1842

Дочь: Агрипина

Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щипакинъ Федоръ

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