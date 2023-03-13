Щипакина Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Сын: Щипакинъ Алексей
Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ
Рождение ребёнка
05.11.1835
Сын: Щипакинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ
Рождение ребёнка
12.12.1837
Дочь: Чекалова Ульяна
Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ
Рождение ребёнка
24.03.1840
Дочь: Юрина Марья
Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ
Рождение ребёнка
07.06.1842
Дочь: Агрипина
Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щипакинъ Федоръ