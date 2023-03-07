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Чекаловъ Василий

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.04.1862

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1862

Отец: Чекаловъ Матвей

Мать: Чекалова Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.02.1883

Жена: Лиходумова Чекалова Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.04.1883

Сын: Чекаловъ Тимофей

Мать ребёнка: Лиходумова Чекалова Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1884

Сын: Чекаловъ Андрей

Мать ребёнка: Лиходумова Чекалова Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.07.1890

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Лиходумова Чекалова Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.09.1892

Сын: Чекаловъ Иванъ

Мать ребёнка: Лиходумова Чекалова Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1894

Сын: Чекаловъ Дмитрий

Мать ребёнка: Лиходумова Чекалова Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1895

Дочь: Чекалова Анастасия

Мать ребёнка: Лиходумова Чекалова Варвара

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.05.1896

Сын: Чекаловъ Александръ

Мать ребёнка: Лиходумова Чекалова Варвара

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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