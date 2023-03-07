Чекаловъ Василий
Место рождения
Дата рождения07.04.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1862
Отец: Чекаловъ Матвей
Мать: Чекалова Ульяна
Бракосочетание
11.02.1883
Рождение ребёнка
29.04.1883
Сын: Чекаловъ Тимофей
Мать ребёнка: Лиходумова Чекалова Варвара
Рождение ребёнка
16.10.1884
Сын: Чекаловъ Андрей
Мать ребёнка: Лиходумова Чекалова Варвара
Рождение ребёнка
30.07.1890
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Лиходумова Чекалова Варвара
Рождение ребёнка
22.09.1892
Сын: Чекаловъ Иванъ
Мать ребёнка: Лиходумова Чекалова Варвара
Рождение ребёнка
22.10.1894
Сын: Чекаловъ Дмитрий
Мать ребёнка: Лиходумова Чекалова Варвара
Рождение ребёнка
13.12.1895
Дочь: Чекалова Анастасия
Мать ребёнка: Лиходумова Чекалова Варвара
Рождение ребёнка
18.05.1896
Сын: Чекаловъ Александръ
Мать ребёнка: Лиходумова Чекалова Варвара