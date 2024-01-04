Кипкаев ст. Канадей (повторн. 13.01.1937) Семен Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кипкаев ст. Канадей (повторн. 13.01.1937) Семен Павлович

Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

15.04.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1890

Отец: Кипкаев Павел Леонтьевич

Мать: Ирина Кузьмина

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
18.?.1910

Жена: Евдокия Митрофановна

Рождение ребёнка
07.09.1911

Дочь: Вера Семеновна

Мать ребёнка: Евдокия Митрофановна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Кипкаев Георгий Семенович

Мать ребёнка: Евдокия Митрофановна

Никитино Барановский р-н Ульяновская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Кипкаев Алексей Семенович

Мать ребёнка: Евдокия Митрофановна

Смерть
Неизвестно
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