Кипкаев ст. Канадей (повторн. 13.01.1937) Семен Павлович
Место рождения
Дата рождения15.04.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1890
Отец: Кипкаев Павел Леонтьевич
Мать: Ирина Кузьмина
Бракосочетание
18.?.1910
Жена: Евдокия Митрофановна
Рождение ребёнка
07.09.1911
Дочь: Вера Семеновна
Мать ребёнка: Евдокия Митрофановна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Кипкаев Георгий Семенович
Мать ребёнка: Евдокия Митрофановна
Никитино Барановский р-н Ульяновская область
Рождение ребёнка
1930
Сын: Кипкаев Алексей Семенович
Мать ребёнка: Евдокия Митрофановна
Смерть
Неизвестно