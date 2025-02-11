(Сатьянова) Ирина Кузьмина 1864 — найти родственников по фамилии на Familio

(Сатьянова) Ирина Кузьмина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1864, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла После 1937

Отец
Сатьянов Кузьма Степанов1848 г.р.
Супруги
Кипкаев Павел Леонтьевич28.06.1867 г.р.
Дети
(Кипкаева) Гликерия Павловна06.05.1888 г.р.
Кипкаев Ст. Канадей (Повторн. 13.01.1937) Семен Павлович15.04.1890 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Сатьянов Кузьма Степанов

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
20.10.1886

Муж: Кипкаев Павел Леонтьевич

Рождение ребёнка
06.05.1888

Дочь: (Кипкаева) Гликерия Павловна

Отец ребёнка: Кипкаев Павел Леонтьевич

Рождение ребёнка
15.04.1890

Сын: Кипкаев Ст. Канадей (Повторн. 13.01.1937) Семен Павлович

Отец ребёнка: Кипкаев Павел Леонтьевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
21.10.1892

Сын: Кипкаев Кузнецк? Яков Уч. Вов, Уч. Пмв Павлович

Отец ребёнка: Кипкаев Павел Леонтьевич

Рождение ребёнка
07.04.1895

Дочь: (Кипкаева Св-Во 5.05.1936) Мария Павловна

Отец ребёнка: Кипкаев Павел Леонтьевич

Рождение ребёнка
11.08.1897

Сын: Кипкаев Никита Павлович

Отец ребёнка: Кипкаев Павел Леонтьевич

Рождение ребёнка
25.02.1899

Сын: Кипкаев Василий Павлович

Отец ребёнка: Кипкаев Павел Леонтьевич

Рождение ребёнка
20.01.1902

Сын: Кипкаев (Чарджоу) Григорий Павлович

Отец ребёнка: Кипкаев Павел Леонтьевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Кипкаев Самарканд Михаил Павлович

Отец ребёнка: Кипкаев Павел Леонтьевич

Рождение ребёнка
01.01.1906

Дочь: (Кипкаева Жива 1937) Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Кипкаев Павел Леонтьевич

Смерть
После 1937

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