(Сатьянова) Ирина Кузьмина
женский, родилась 1864, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла После 1937
ОтецСатьянов Кузьма Степанов1848 г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Сатьянов Кузьма Степанов
Мать: не указана
Дочь: (Кипкаева) Гликерия Павловна
Отец ребёнка: Кипкаев Павел Леонтьевич
Сын: Кипкаев Кузнецк? Яков Уч. Вов, Уч. Пмв Павлович
Отец ребёнка: Кипкаев Павел Леонтьевич
Дочь: (Кипкаева Св-Во 5.05.1936) Мария Павловна
Отец ребёнка: Кипкаев Павел Леонтьевич
Отец ребёнка: Кипкаев Павел Леонтьевич
Отец ребёнка: Кипкаев Павел Леонтьевич
Сын: Кипкаев (Чарджоу) Григорий Павлович
Отец ребёнка: Кипкаев Павел Леонтьевич
Сын: Кипкаев Самарканд Михаил Павлович
Отец ребёнка: Кипкаев Павел Леонтьевич
Дочь: (Кипкаева Жива 1937) Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Кипкаев Павел Леонтьевич