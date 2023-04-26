Кипкаев Кузнецк? Яков Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1892
Отец: Кипкаев Павел Леонтьевич
Мать: Ирина Кузьмина
Бракосочетание
10.?.1913
Жена: Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
30.05.1916
Дочь: Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Кипкаев Кузнецк Яков Яковлевич
Мать ребёнка: Любовь Васильевна
Смерть
Неизвестно