Кипкаев Кузнецк? Яков Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кипкаев Кузнецк? Яков Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1892

Отец: Кипкаев Павел Леонтьевич

Мать: Ирина Кузьмина

Бракосочетание
10.?.1913

Жена: Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
30.05.1916

Дочь: Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Кипкаев Кузнецк Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Любовь Васильевна

Смерть
Неизвестно