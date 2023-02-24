Кипкаев Алексей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти1992
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Кипкаева Антонина Савельевна
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
1959
Рождение ребёнка
1961
Рождение ребёнка
1964
Рождение ребёнка
1966
Рождение ребёнка
1969
Рождение ребёнка
1972
Рождение ребёнка
1976
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1992
Канадей, Николаевский, Ульяновская, Россия