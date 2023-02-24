Кипкаев Алексей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кипкаев Алексей Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

1953 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Кипкаев Ст. Канадей (повторн. 13.01.1937) Семен Павлович

Мать: Евдокия Митрофановна

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Кипкаева Антонина Савельевна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кипкаева Антонина Савельевна

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кипкаева Антонина Савельевна

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кипкаева Антонина Савельевна

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кипкаева Антонина Савельевна

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кипкаева Антонина Савельевна

Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кипкаева Антонина Савельевна

Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кипкаева Антонина Савельевна

Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кипкаева Антонина Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кипкаева Антонина Савельевна

Смерть
1992
Канадей, Николаевский, Ульяновская, Россия
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