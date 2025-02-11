Кипкаева (Филькина) Евдокия Митрофановна 1890 — найти родственников по фамилии на Familio

Кипкаева (Филькина) Евдокия Митрофановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1890, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Филькин Митрофан Антонов06.06.1863 г.р.
Супруги
Кипкаев Ст. Канадей (Повторн. 13.01.1937) Семен Павлович15.04.1890 г.р.
Дети
(Кипкаева) Вера Семеновна07.09.1911 г.р.
Кипкаев Георгий Семенович1923 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Филькин Митрофан Антонов

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
18.10.1910

Муж: Кипкаев Ст. Канадей (Повторн. 13.01.1937) Семен Павлович

Рождение ребёнка
07.09.1911

Дочь: (Кипкаева) Вера Семеновна

Отец ребёнка: Кипкаев Ст. Канадей (Повторн. 13.01.1937) Семен Павлович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Кипкаев Георгий Семенович

Отец ребёнка: Кипкаев Ст. Канадей (Повторн. 13.01.1937) Семен Павлович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
30.03.1930

Сын: Кипкаев Алексей Семенович

Отец ребёнка: Кипкаев Ст. Канадей (Повторн. 13.01.1937) Семен Павлович

Смерть
Неизвестно

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