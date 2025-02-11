Кипкаева (Филькина) Евдокия Митрофановна
женский, родилась 1890, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецФилькин Митрофан Антонов06.06.1863 г.р.
Супруги
Кипкаев Ст. Канадей (Повторн. 13.01.1937) Семен Павлович15.04.1890 г.р.
Дети
(Кипкаева) Вера Семеновна07.09.1911 г.р.
Кипкаев Георгий Семенович1923 г.р.Показать еще 1
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Рождение
1890
Отец: Филькин Митрофан Антонов
Мать: не указана
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
18.10.1910
Рождение ребёнка
07.09.1911
Дочь: (Кипкаева) Вера Семеновна
Отец ребёнка: Кипкаев Ст. Канадей (Повторн. 13.01.1937) Семен Павлович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Кипкаев Георгий Семенович
Отец ребёнка: Кипкаев Ст. Канадей (Повторн. 13.01.1937) Семен Павлович
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.03.1930
Сын: Кипкаев Алексей Семенович
Отец ребёнка: Кипкаев Ст. Канадей (Повторн. 13.01.1937) Семен Павлович
Смерть
Неизвестно