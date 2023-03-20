Шиловская Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиловская Татьяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Шиловский Александр Акиндинов

Отец ребёнка: Шиловский Акиндин Родионов

Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Серафима Акиндинова

Отец ребёнка: Шиловский Акиндин Родионов

Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Шиловский Алексей Акиндинов

Отец ребёнка: Шиловский Акиндин Родионов

Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Анисья Акиндинова

Отец ребёнка: Шиловский Акиндин Родионов

Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Шиловский Илья Акиндинов

Отец ребёнка: Шиловский Акиндин Родионов

Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Наталья Акиндинова

Отец ребёнка: Шиловский Акиндин Родионов

Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Шиловский Федор Акиндинов

Отец ребёнка: Шиловский Акиндин Родионов

Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Брагина Евдокия Акиндинова

Отец ребёнка: Шиловский Акиндин Родионов

Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шиловский Акиндин Родионов

Смерть
Неизвестно
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