Шиловская Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Шиловский Александр Акиндинов
Отец ребёнка: Шиловский Акиндин Родионов
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Серафима Акиндинова
Отец ребёнка: Шиловский Акиндин Родионов
Рождение ребёнка
1870
Сын: Шиловский Алексей Акиндинов
Отец ребёнка: Шиловский Акиндин Родионов
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Анисья Акиндинова
Отец ребёнка: Шиловский Акиндин Родионов
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Шиловский Акиндин Родионов
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Наталья Акиндинова
Отец ребёнка: Шиловский Акиндин Родионов
Рождение ребёнка
1882
Сын: Шиловский Федор Акиндинов
Отец ребёнка: Шиловский Акиндин Родионов
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Брагина Евдокия Акиндинова
Отец ребёнка: Шиловский Акиндин Родионов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно