Шиловский Алексей Акиндинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиловский Алексей Акиндинов

Шиловский Алексей Акиндинов

avatar

Место рождения

Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Шиловский Акиндин Родионов

Мать: Шиловская Татьяна Иванова

Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.10.1907

Дочь: Афанасья Алексеевна

Мать ребёнка: Шиловская Иулиания Стапанова

починок Поникшеньга, Вохтовская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1910

Дочь: Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: Шиловская Иулиания Стапанова

починок Поникшеньга, Вохтовская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1912

Дочь: Августа Алексеевна

Мать ребёнка: Шиловская Иулиания Стапанова

починок Поникшеньга, Вохтовская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шиловский Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Шиловская Иулиания Стапанова

починок Поникшеньга, Вохтовская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шиловский Димитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Шиловская Иулиания Стапанова

починок Поникшеньга, Вохтовская волость, Никольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шиловская Иулиания Стапанова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close