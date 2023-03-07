Шиловский Алексей Акиндинов
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Рождение ребёнка
01.10.1907
Дочь: Афанасья Алексеевна
Мать ребёнка: Шиловская Иулиания Стапанова
починок Поникшеньга, Вохтовская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1910
Дочь: Марфа Алексеевна
Мать ребёнка: Шиловская Иулиания Стапанова
починок Поникшеньга, Вохтовская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1912
Дочь: Августа Алексеевна
Мать ребёнка: Шиловская Иулиания Стапанова
починок Поникшеньга, Вохтовская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шиловский Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Шиловская Иулиания Стапанова
починок Поникшеньга, Вохтовская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шиловский Димитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Шиловская Иулиания Стапанова
починок Поникшеньга, Вохтовская волость, Никольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно