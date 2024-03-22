Шиловский Илья Акиндинов
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Рождение ребёнка
14.09.1908
Дочь: Анна Ильина
Мать ребёнка: Шиловская Татьяна Максимова
починок Поникшеньга, Вохтовская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1910
Дочь: Мария Ильина
Мать ребёнка: Шиловская Татьяна Максимова
починок Поникшеньга, Вохтовская волость, Никольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно