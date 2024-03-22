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Шиловский Илья Акиндинов

Место рождения

Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Шиловский Акиндин Родионов

Мать: Шиловская Татьяна Иванова

Шатенево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.09.1908

Дочь: Анна Ильина

Мать ребёнка: Шиловская Татьяна Максимова

починок Поникшеньга, Вохтовская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1910

Дочь: Мария Ильина

Мать ребёнка: Шиловская Татьяна Максимова

починок Поникшеньга, Вохтовская волость, Никольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шиловская Татьяна Максимова

Смерть
Неизвестно
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