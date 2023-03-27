Когут (Щербакова) Александра Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Когут (Щербакова) Александра Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

После 1893

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1855 г.р.

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1891 ст.

Муж: Первый Муж

Бракосочетание
12.01.1892 ст.

Муж: Когут Алексей Григорьевич

Самара, Самара, Самарская область
Ильинская церковь, запись №-7 Поручители по жениху были: Крейтор Степан Фёдорович - крестьянин Яворский Сергей Алексеевич - Губернский секретарь Поручители по невесте были: Дубровин Николай Александро... Показать все
Рождение ребёнка
13.10.1892 ст.

Сын: Когут Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Когут Алексей Григорьевич

Самара, Самара, Самарская область
№-170м
Смерть
После 1893
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