Когут (Щербакова) Александра Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиПосле 1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1891 ст.
Муж: Первый Муж
Бракосочетание
12.01.1892 ст.
Ильинская церковь, запись №-7 Поручители по жениху были: Крейтор Степан Фёдорович - крестьянин Яворский Сергей Алексеевич - Губернский секретарь Поручители по невесте были: Дубровин Николай Александро... Показать все
Рождение ребёнка
13.10.1892 ст.
Сын: Когут Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Когут Алексей Григорьевич
№-170м
Смерть
После 1893