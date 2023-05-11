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Когут Александр Алексеевич

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

13.10.1892 ст.

Дата смерти

08.07.1893 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1855 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1892 ст.

Отец: Когут Алексей Григорьевич

Мать: Когут Александра Владимировна

Самара, Самара, Самарская область
№-170м
Крещение
22.10.1892 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Ильинская церковь Крестные: Голин/Гопин Пётр Васильевич - Самарский мещанин Дубровина Наталья Николаевна - дочь-девица потомственного дворянина
Смерть
08.07.1893 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Ильинская церковь №-89м (от дизентерии) в 9 мес.
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