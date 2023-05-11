Когут Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения13.10.1892 ст.
Дата смерти08.07.1893 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1892 ст.
№-170м
Крещение
22.10.1892 ст.
Ильинская церковь Крестные: Голин/Гопин Пётр Васильевич - Самарский мещанин Дубровина Наталья Николаевна - дочь-девица потомственного дворянина
Смерть
08.07.1893 ст.
Ильинская церковь №-89м (от дизентерии) в 9 мес.