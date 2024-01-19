Колычева (Татаринова) Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолычева (Татаринова) Елизавета Михайловна

Колычева (Татаринова) Елизавета Михайловна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

1826

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1805

Сын: Колычев Евграф Васильевич

Отец ребёнка: Колычев Василий Фёдорович

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Колычев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Колычев Василий Фёдорович

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Неронова Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Колычев Василий Фёдорович

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Колычев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Колычев Василий Фёдорович

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Садовская Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Колычев Василий Фёдорович

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Дьякова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Колычев Василий Фёдорович

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Фон Фитингоф Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Колычев Василий Фёдорович

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Спекторская Вера Васильевна

Отец ребёнка: Колычев Василий Фёдорович

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.06.1818

Сын: Колычев Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Колычев Василий Фёдорович

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Вера Васильевна

Отец ребёнка: Колычев Василий Фёдорович

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1826
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Село Пальные
Село Пальные
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close