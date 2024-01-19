Колычева (Татаринова) Елизавета Михайловна
Место рождения
Дата рожденияДо 1790
Дата смерти1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Колычев Евграф Васильевич
Отец ребёнка: Колычев Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Колычев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Колычев Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Неронова Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Колычев Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Колычев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Колычев Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Садовская Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Колычев Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Дьякова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Колычев Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Фон Фитингоф Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Колычев Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Спекторская Вера Васильевна
Отец ребёнка: Колычев Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
13.06.1818
Сын: Колычев Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Колычев Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Вера Васильевна
Отец ребёнка: Колычев Василий Фёдорович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1826
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Село Пальные
Село Пальные