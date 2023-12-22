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Колычев Евграф Васильевич
Колычев Евграф Васильевич
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Древо
Место рождения
Рязань
, город Рязань, Рязанская область
Дата рождения
1805
Пол
Мужской
Отец
Колычев Василий Фёдорович
1780 г.р.
Мать
Колычева (Татаринова) Елизавета Михайловна
До 1790 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец:
Колычев Василий Фёдорович
Мать:
Колычева Елизавета Михайловна
Рязань
, город Рязань, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
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