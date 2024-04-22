Колычев Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колычев Дмитрий Васильевич

Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

13.06.1818

Дата смерти

1866

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1818

Отец: Колычев Василий Фёдорович

Мать: Колычева Елизавета Михайловна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
После 1840

Дочь: Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Колычева Марья Васильевна

Российская Империя
Рождение ребёнка
После 1840

Дочь: Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Колычева Марья Васильевна

Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
1866
Российская Империя
Российская Империя
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