Колычев Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения13.06.1818
Дата смерти1866
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1818
Рождение ребёнка
После 1840
Дочь: Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Колычева Марья Васильевна
Российская Империя
Рождение ребёнка
После 1840
Дочь: Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Колычева Марья Васильевна
Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
1866
Российская Империя
Российская Империя