Колычева (Кошкина) Марья Васильевна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рожденияПосле 1820
Дата смертиПосле 1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
После 1840
Дочь: Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Колычев Дмитрий Васильевич
Российская Империя
Рождение ребёнка
После 1840
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Колычев Дмитрий Васильевич
Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1880
Российская Империя
Российская Империя