Колычева (Кошкина) Марья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолычева (Кошкина) Марья Васильевна

Колычева (Кошкина) Марья Васильевна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

После 1820

Дата смерти

После 1880

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Рождение ребёнка
После 1840

Дочь: Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Колычев Дмитрий Васильевич

Российская Империя
Рождение ребёнка
После 1840

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Колычев Дмитрий Васильевич

Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1880
Российская Империя
Российская Империя
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