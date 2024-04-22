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(Колычева) Вера Васильевна

Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

1823

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Колычев Василий Фёдорович

Мать: Колычева Елизавета Михайловна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
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