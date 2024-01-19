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Левонов Филипп Васильев

Место рождения

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: Левонов Василий Иванов

Мать: ?

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
До 1833

Дочь: Анна Филиппова

Мать ребёнка: Ирина Лукьянова

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
27.01.1835

Жена: Ирина Лукьянова

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
09.02.1839

Дочь: Евдокия Филиппова

Мать ребёнка: Ирина Лукьянова

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1839

Сын: Левонов Сергей Филиппов

Мать ребёнка: Ирина Лукьянова

Рождение ребёнка
19.04.1852

Сын: Левонов Афанасий Филиппов

Мать ребёнка: Ирина Лукьянова

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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