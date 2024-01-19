Левонов Филипп Васильев
Место рождения
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: Левонов Василий Иванов
Мать: ?
Рождение ребёнка
До 1833
Дочь: Анна Филиппова
Мать ребёнка: Ирина Лукьянова
Бракосочетание
27.01.1835
Жена: Ирина Лукьянова
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
09.02.1839
Дочь: Евдокия Филиппова
Мать ребёнка: Ирина Лукьянова
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Ирина Лукьянова
Рождение ребёнка
19.04.1852
Сын: Левонов Афанасий Филиппов
Мать ребёнка: Ирина Лукьянова
Смерть
Неизвестно