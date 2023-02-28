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(Новикова) Наталья Филипова
(Новикова) Наталья Филипова
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Место рождения
Назарьева
, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Дата рождения
До 1849
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Филипп
До 1829 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
До 1849
Отец:
Филипп
Мать: не указана
Назарьева
, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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