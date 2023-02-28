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(Новикова) Наталья Филипова

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Место рождения

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

До 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1829 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849

Отец: Филипп

Мать: не указана

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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