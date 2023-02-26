Ирина Лукьянова
Место рожденияд.Долгая Слобода экономической волости Мещёвского уезда
Дата рожденияДо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814
Отец: Лукьян Михайлов
Мать: не указана
д.Долгая Слобода экономической волости Мещёвского уезда
Рождение ребёнка
До 1833
Дочь: Анна Филиппова
Отец ребёнка: Левонов Филипп Васильев
Бракосочетание
27.01.1835
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
09.02.1839
Дочь: Евдокия Филиппова
Отец ребёнка: Левонов Филипп Васильев
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Левонов Филипп Васильев
Рождение ребёнка
19.04.1852
Сын: Левонов Афанасий Филиппов
Отец ребёнка: Левонов Филипп Васильев
Смерть
Неизвестно