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Ирина Лукьянова

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Место рождения

д.Долгая Слобода экономической волости Мещёвского уезда

Дата рождения

До 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814

Отец: Лукьян Михайлов

Мать: не указана

д.Долгая Слобода экономической волости Мещёвского уезда
Рождение ребёнка
До 1833

Дочь: Анна Филиппова

Отец ребёнка: Левонов Филипп Васильев

Бракосочетание
27.01.1835

Муж: Левонов Филипп Васильев

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
09.02.1839

Дочь: Евдокия Филиппова

Отец ребёнка: Левонов Филипп Васильев

Рождение ребёнка
1839

Сын: Левонов Сергей Филиппов

Отец ребёнка: Левонов Филипп Васильев

Рождение ребёнка
19.04.1852

Сын: Левонов Афанасий Филиппов

Отец ребёнка: Левонов Филипп Васильев

Смерть
Неизвестно
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