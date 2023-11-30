Коростелёв Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1899
Дата смерти1974
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1899
Рождение ребёнка
14.09.1921
Сын: Коростелёв Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Коростелёва Клавдия Ивановна
Бракосочетание
02.02.1922
Рождение ребёнка
18.01.1925
Дочь: Коростелёва Маргарита Сергеевна
Мать ребёнка: Коростелёва Клавдия Ивановна
Смерть
1974
Захоронен в г.Москве на Востряковском кладбище участок №117