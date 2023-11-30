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Коростелёв Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1899

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1899

Отец: Коростелёв Василий Егорович (Георгиевич)

Мать: Коростелёва Ольга Платоновна

Рождение ребёнка
14.09.1921

Сын: Коростелёв Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Коростелёва Клавдия Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
02.02.1922

Жена: Коростелёва Клавдия Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.01.1925

Дочь: Коростелёва Маргарита Сергеевна

Мать ребёнка: Коростелёва Клавдия Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1974
Москва, город федерального значения Москва
Захоронен в г.Москве на Востряковском кладбище участок №117
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