Коростелёва Клавдия (Васильева) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коростелёва Клавдия (Васильева) Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

06.05.1988

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1921

Сын: Коростелёв Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Коростелёв Сергей Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
02.02.1922

Муж: Коростелёв Сергей Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.01.1925

Дочь: Коростелёва (Коростелёва) Маргарита Сергеевна

Отец ребёнка: Коростелёв Сергей Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.05.1988
Москва, город федерального значения Москва
Захоронена в Москве на Востряковском кладбище участок №117

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