Коростелёва Клавдия (Васильева) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти06.05.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1921
Сын: Коростелёв Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Коростелёв Сергей Васильевич
Бракосочетание
02.02.1922
Рождение ребёнка
18.01.1925
Дочь: Коростелёва (Коростелёва) Маргарита Сергеевна
Отец ребёнка: Коростелёв Сергей Васильевич
Смерть
06.05.1988
Захоронена в Москве на Востряковском кладбище участок №117