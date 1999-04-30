Данилина (Жирнова) Зинаида Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1926
Дата смерти30.04.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1926
Отец: Жирнов Филипп Петрович
Рождение ребёнка
04.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Данилин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
05.01.1951
Отец ребёнка: Данилин Иван Михайлович
Смерть
30.04.1999