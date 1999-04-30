Данилина (Жирнова) Зинаида Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилина (Жирнова) Зинаида Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1926

Дата смерти

30.04.1999

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1951 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1926

Отец: Жирнов Филипп Петрович

Мать: Жирнова Мария Евстигнеевна

Рождение ребёнка
04.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Данилин Иван Михайлович

Должниково, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.01.1951

Сын: Данилин Евгений Иванович

Отец ребёнка: Данилин Иван Михайлович

Должниково, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
30.04.1999
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