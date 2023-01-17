село Должниково, село Должниково, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Должниково

Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Карсунский уезд
844Должниково, с. вл.на л. б. рч. Сызганки.627149524573Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Корсунский уезд, Базарно-Сызганская волость
509. Должниково, село бывшее владельческое, при речке Сызгане, дворов 180, жителей 1139, церковь православная, 6 кожевен.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Базарносызганский район
31074Должниковосело53°44'с.ш.46°39'в.д.N-38-082

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Базарносызганский муниципальный район, Должниковское сельское поселение
73602408101с Должниковосело
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