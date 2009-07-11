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Данилин Иван Михайлович

Место рождения

Должниково, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

21.01.1921

Дата смерти

11.07.2009

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1951 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1921

Отец: Данилин Михаил Иванович

Мать: Данилина Анна Андреевна

Должниково, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Данилина Зинаида Филипповна

Должниково, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.01.1951

Сын: Данилин Евгений Иванович

Мать ребёнка: Данилина Зинаида Филипповна

Должниково, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
11.07.2009
Должниково, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
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