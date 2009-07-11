Данилин Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения21.01.1921
Дата смерти11.07.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1921
Отец: Данилин Михаил Иванович
Мать: Данилина Анна Андреевна
Рождение ребёнка
04.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Данилина Зинаида Филипповна
Рождение ребёнка
05.01.1951
Мать ребёнка: Данилина Зинаида Филипповна
Смерть
11.07.2009