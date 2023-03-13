Залотова Василиса Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залотова Василиса Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Афимья

Отец ребёнка: Залотовъ Кириллъ

Рождение ребёнка
1758

Сын: Залотовъ Иванъ

Отец ребёнка: Залотовъ Кириллъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1759

Сын: Залотовъ Фаддей

Отец ребёнка: Залотовъ Кириллъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Залотовъ Кириллъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Стажарева Катерина

Отец ребёнка: Залотовъ Кириллъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Сын: Залотовъ Прокофий

Отец ребёнка: Залотовъ Кириллъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Сурина Устинья

Отец ребёнка: Залотовъ Кириллъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Залотовъ Кириллъ

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