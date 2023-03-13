Залотова Василиса Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Афимья
Отец ребёнка: Залотовъ Кириллъ
Рождение ребёнка
1758
Сын: Залотовъ Иванъ
Отец ребёнка: Залотовъ Кириллъ
Рождение ребёнка
1759
Сын: Залотовъ Фаддей
Отец ребёнка: Залотовъ Кириллъ
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Залотовъ Кириллъ
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Стажарева Катерина
Отец ребёнка: Залотовъ Кириллъ
Рождение ребёнка
1767
Сын: Залотовъ Прокофий
Отец ребёнка: Залотовъ Кириллъ
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Сурина Устинья
Отец ребёнка: Залотовъ Кириллъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Залотовъ Кириллъ