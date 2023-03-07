Залотовъ Прокофий
Место рождения
Дата рождения1767
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Залотовъ Кириллъ
Рождение ребёнка
1792
Сын: Залотовъ Фролъ
Мать ребёнка: Залотова Акулина
Рождение ребёнка
1794
Сын: Залотовъ Сергей
Мать ребёнка: Залотова Акулина
Рождение ребёнка
1800
Сын: Залотовъ Никита
Мать ребёнка: Залотова Акулина
Рождение ребёнка
1803
Сын: Залотовъ Егоръ
Мать ребёнка: Залотова Акулина
Рождение ребёнка
1810
Сын: Залотовъ Никита
Мать ребёнка: Залотова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Залотова Акулина