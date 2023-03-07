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Залотовъ Прокофий

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Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1767

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Залотовъ Кириллъ

Мать: Залотова Василиса Алексеева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Залотовъ Фролъ

Мать ребёнка: Залотова Акулина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Залотовъ Сергей

Мать ребёнка: Залотова Акулина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Сын: Залотовъ Никита

Мать ребёнка: Залотова Акулина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Сын: Залотовъ Егоръ

Мать ребёнка: Залотова Акулина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Залотовъ Никита

Мать ребёнка: Залотова Акулина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Залотова Акулина

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