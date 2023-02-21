Гусева Лидия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Лидия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Петухов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Петухов Николай Степанович

Рождение ребёнка
1951

Сын: Петухов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Петухов Николай Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Николай Степанович

Смерть
2017
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