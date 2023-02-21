Гусева Лидия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Сын: Петухов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Петухов Николай Степанович
Рождение ребёнка
1951
Сын: Петухов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Петухов Николай Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2017