Петухов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухов Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Петухов Николай Степанович

Мать: Гусева Лидия Сергеевна

Рождение ребёнка
1975

Дочь: Петухова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Петухова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
1980

Сын: Петухов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Петухова Татьяна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Татьяна Федоровна

Смерть
2004
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