Петухов Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1951
Дата смерти2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец: Петухов Николай Степанович
Мать: Гусева Лидия Сергеевна
Рождение ребёнка
1975
Дочь: Петухова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Петухова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1980
Сын: Петухов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Петухова Татьяна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2004