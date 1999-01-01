Петухов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухов Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Петухов Николай Степанович

Мать: Гусева Лидия Сергеевна

Рождение ребёнка
1972

Дочь: Петухова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Петухова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
1976

Дочь: Петухова Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Петухова Наталья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Наталья Александровна

Смерть
1999
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