Петухов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1949
Дата смерти1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: Петухов Николай Степанович
Мать: Гусева Лидия Сергеевна
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Петухова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Петухова Наталья Александровна
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Петухова Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Петухова Наталья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1999