Адонина (Севко) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адонина (Севко) Мария

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Место рождения

Беляковщина, Гродненский район, Гродненская область

Дата рождения

18.03.1903

Дата смерти

04.06.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1903

Отец: Севко Иван

Мать: Мать Марии

Беляковщина, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Адонин Александр

Отец ребёнка: Адонин Михаил

Рождение ребёнка
12.07.1925

Сын: Адонин Петр

Отец ребёнка: Адонин Михаил

Рождение ребёнка
01.01.1928

Сын: Адонин Павел

Отец ребёнка: Адонин Михаил

Рождение ребёнка
05.08.1929

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Адонин Михаил

Сиалеевский Майдан, Кадошкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
04.06.1986
Ковылкино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Ковылкино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
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