Адонина (Севко) Мария
Место рождения
Дата рождения18.03.1903
Дата смерти04.06.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1903
Отец: Севко Иван
Мать: Мать Марии
Рождение ребёнка
1923
Сын: Адонин Александр
Отец ребёнка: Адонин Михаил
Рождение ребёнка
12.07.1925
Сын: Адонин Петр
Отец ребёнка: Адонин Михаил
Рождение ребёнка
01.01.1928
Сын: Адонин Павел
Отец ребёнка: Адонин Михаил
Рождение ребёнка
05.08.1929
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Адонин Михаил
Сиалеевский Майдан, Кадошкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
04.06.1986
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно