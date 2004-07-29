Адонин Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адонин Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1925

Дата смерти

29.07.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1925

Отец: Адонин Михаил

Мать: Адонина Мария

Рождение ребёнка
16.03.1952

Дочь: Кандаева Нина

Мать ребёнка: Адонина Антонина

Рождение ребёнка
02.04.1955

Дочь: Игнатова Надежда

Мать ребёнка: Адонина Антонина

Ковылкино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Адонина Антонина

Смерть
29.07.2004
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Ковылкино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Некрополь Вмк, Г. Ковылкино