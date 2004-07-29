Адонин Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1925
Дата смерти29.07.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1925
Отец: Адонин Михаил
Мать: Адонина Мария
Рождение ребёнка
16.03.1952
Дочь: Кандаева Нина
Мать ребёнка: Адонина Антонина
Рождение ребёнка
02.04.1955
Дочь: Игнатова Надежда
Мать ребёнка: Адонина Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Адонина Антонина
Смерть
29.07.2004
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Некрополь Вмк, Г. Ковылкино