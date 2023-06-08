Севко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.03.1903
Дочь: Адонина Мария
Мать ребёнка: Мать Марии
Беляковщина, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Севко Иван
Мать ребёнка: Мать Марии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Севко Антон
Мать ребёнка: Мать Марии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Мать Марии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: Мать Марии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Мать Марии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Полина
Мать ребёнка: Мать Марии
Смерть
Неизвестно