Севко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севко Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1903

Дочь: Адонина Мария

Мать ребёнка: Мать Марии

Беляковщина, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севко Иван

Мать ребёнка: Мать Марии

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севко Антон

Мать ребёнка: Мать Марии

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Мать Марии

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Мать Марии

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Мать Марии

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Полина

Мать ребёнка: Мать Марии

Смерть
Неизвестно
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