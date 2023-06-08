(Севко) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Севко) Надежда

(Севко) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Севко Иван

Мать: Мать Марии

Смерть
Неизвестно