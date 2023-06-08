Адонин Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1928
Дата смерти11.10.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1928
Отец: Адонин Михаил
Мать: Адонина Мария
Рождение ребёнка
1956
Сын: Адонин Александр
Мать ребёнка: Адонина Татьяна
Рождение ребёнка
07.05.1969
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Адонина Татьяна
Работа или профессия
Неизвестно
Железнодорожник
Смерть
11.10.1990
Причина смерти: Рак