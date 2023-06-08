Адонин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адонин Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1928

Дата смерти

11.10.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1928

Отец: Адонин Михаил

Мать: Адонина Мария

Рождение ребёнка
1956

Сын: Адонин Александр

Мать ребёнка: Адонина Татьяна

Рождение ребёнка
07.05.1969

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Адонина Татьяна

Ковылкино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Работа или профессия
Неизвестно
Ковылкино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Железнодорожник
Смерть
11.10.1990
Ковылкино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Причина смерти: Рак
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