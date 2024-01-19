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Жгун Фёдор Фомич

Место рождения

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

24.01.1912 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Жгун Тимофей Фёдорович

Мать ребёнка: Жгун Ирина Дмитриевна

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.07.1871 ст.

Сын: Жгун Емельян Фёдорович

Мать ребёнка: Жгун Ирина Дмитриевна

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Жгун Феврония Фёдоровна

Мать ребёнка: Жгун Ирина Дмитриевна

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жгун Денис Фёдорович

Мать ребёнка: Жгун Ирина Дмитриевна

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жгун Ирина Дмитриевна

Смерть
24.01.1912 ст.
Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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