Жгун Фёдор Фомич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти24.01.1912 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1868
Мать ребёнка: Жгун Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.07.1871 ст.
Мать ребёнка: Жгун Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Жгун Феврония Фёдоровна
Мать ребёнка: Жгун Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жгун Денис Фёдорович
Мать ребёнка: Жгун Ирина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жгун Ирина Дмитриевна
Смерть
24.01.1912 ст.