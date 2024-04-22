Жгун Денис Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жгун Фёдор Фомич
Мать: Жгун Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.08.1887 ст.
Сын: Жгун Тихон Денисович
Мать ребёнка: Жгун Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
30.01.1890 ст.
Сын: Жгун Иван Денисович
Мать ребёнка: Жгун Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
01.05.1897 ст.
Дочь: Жгун Александра Денисовна
Мать ребёнка: Жгун Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
23.02.1900 ст.
Дочь: Жгун Марина Денисовна
Мать ребёнка: Жгун Агриппина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно