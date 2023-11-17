Жгун Агриппина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.08.1887 ст.
Сын: Жгун Тихон Денисович
Отец ребёнка: Жгун Денис Фёдорович
Рождение ребёнка
30.01.1890 ст.
Сын: Жгун Иван Денисович
Отец ребёнка: Жгун Денис Фёдорович
Рождение ребёнка
01.05.1897 ст.
Дочь: Жгун Александра Денисовна
Отец ребёнка: Жгун Денис Фёдорович
Рождение ребёнка
23.02.1900 ст.
Дочь: Жгун Марина Денисовна
Отец ребёнка: Жгун Денис Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жгун Денис Фёдорович
Смерть
Неизвестно