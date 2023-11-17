Жгун Агриппина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жгун Агриппина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1887 ст.

Сын: Жгун Тихон Денисович

Отец ребёнка: Жгун Денис Фёдорович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.01.1890 ст.

Сын: Жгун Иван Денисович

Отец ребёнка: Жгун Денис Фёдорович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.05.1897 ст.

Дочь: Жгун Александра Денисовна

Отец ребёнка: Жгун Денис Фёдорович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.02.1900 ст.

Дочь: Жгун Марина Денисовна

Отец ребёнка: Жгун Денис Фёдорович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жгун Денис Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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