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Жгун Феврония Фёдоровна

Место рождения

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Жгун Фёдор Фомич

Мать: Жгун Ирина Дмитриевна

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
20.01.1902 ст.

Муж: Жгун Иван Викентьевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.11.1902 ст.

Дочь: Жгун Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Жгун Иван Викентьевич

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.05.1905 ст.

Сын: Жгун Георгий Иванович

Отец ребёнка: Жгун Иван Викентьевич

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1911 ст.

Дочь: Жгун Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Жгун Иван Викентьевич

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
05.09.1912 ст.

Муж: Жгун Борис Евстафьевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.08.1913 ст.

Дочь: Жгун Фёкла Борисовна

Отец ребёнка: Жгун Борис Евстафьевич

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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