Жгун Феврония Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Жгун Фёдор Фомич
Мать: Жгун Ирина Дмитриевна
Бракосочетание
20.01.1902 ст.
Рождение ребёнка
20.11.1902 ст.
Дочь: Жгун Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Жгун Иван Викентьевич
Рождение ребёнка
11.05.1905 ст.
Отец ребёнка: Жгун Иван Викентьевич
Рождение ребёнка
01.09.1911 ст.
Дочь: Жгун Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Жгун Иван Викентьевич
Бракосочетание
05.09.1912 ст.
Рождение ребёнка
13.08.1913 ст.
Дочь: Жгун Фёкла Борисовна
Отец ребёнка: Жгун Борис Евстафьевич
Смерть
Неизвестно