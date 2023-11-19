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Жгун Иван Викентьевич

Место рождения

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

15.09.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Жгун Викентий Григорьевич

Мать: Жгун Татьяна Евстифеевна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
20.01.1902 ст.

Жена: Жгун Феврония Фёдоровна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.11.1902 ст.

Дочь: Жгун Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Жгун Феврония Фёдоровна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.05.1905 ст.

Сын: Жгун Георгий Иванович

Мать ребёнка: Жгун Феврония Фёдоровна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1911 ст.

Дочь: Жгун Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Жгун Феврония Фёдоровна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
15.09.1911 ст.
Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд

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