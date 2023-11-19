Жгун Иван Викентьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
Дата смерти15.09.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Бракосочетание
20.01.1902 ст.
Жена: Жгун Феврония Фёдоровна
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.11.1902 ст.
Дочь: Жгун Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Жгун Феврония Фёдоровна
Рождение ребёнка
11.05.1905 ст.
Мать ребёнка: Жгун Феврония Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.09.1911 ст.
Дочь: Жгун Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Жгун Феврония Фёдоровна
Смерть
15.09.1911 ст.